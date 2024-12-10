Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Фоллаут», «Сёгун» и Palworld — Google показал самые популярные запросы в 2024 году

Поисковая система Google опубликовала топ самых популярных запросов 2024 года в разных категориях: лидерами стали комик Кэтт Уильямс, мультфильм «Головоломка 2» и сериал «Оленёнок».

В топ лучших сериалов также попала экранизация серии игр Fallout, а в списке геймерских проектов лидерство захватила головоломка Connections от New York Times.

Самые популярные игры по запросам Google в 2024 году:

Connections Palworld Infinite Craft Sprunky Helldivers 2

Самые популярные фильмы по запросам Google в 2024 году:

«Головоломка 2» «Дэдпул и Росомаха» «Солтбёрн» «Битлджус Битлджус» «Дюна 2»

Самые популярные сериалы по запросам Google в 2024 году:

«Оленёнок» «Фоллаут» «Дом дракона» «Хираманди: Блеск бриллиантов» «Сёгун»

Самые популярные актёры по запросам Google в 2024 году:

Кэтт Уильямс Паван Кальян Адам Броди Элла Пернелл Хина Хан

Самые популярные музыканты по запросам Google в 2024 году: