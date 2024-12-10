«Фоллаут», «Сёгун» и Palworld — Google показал самые популярные запросы в 2024 году
Поисковая система Google опубликовала топ самых популярных запросов 2024 года в разных категориях: лидерами стали комик Кэтт Уильямс, мультфильм «Головоломка 2» и сериал «Оленёнок».
В топ лучших сериалов также попала экранизация серии игр Fallout, а в списке геймерских проектов лидерство захватила головоломка Connections от New York Times.
Самые популярные игры по запросам Google в 2024 году:
- Connections
- Palworld
- Infinite Craft
- Sprunky
- Helldivers 2
Самые популярные фильмы по запросам Google в 2024 году:
- «Головоломка 2»
- «Дэдпул и Росомаха»
- «Солтбёрн»
- «Битлджус Битлджус»
- «Дюна 2»
Самые популярные сериалы по запросам Google в 2024 году:
- «Оленёнок»
- «Фоллаут»
- «Дом дракона»
- «Хираманди: Блеск бриллиантов»
- «Сёгун»
Самые популярные актёры по запросам Google в 2024 году:
- Кэтт Уильямс
- Паван Кальян
- Адам Броди
- Элла Пернелл
- Хина Хан
Самые популярные музыканты по запросам Google в 2024 году:
- P. Diddy
- Usher
- Linkin Park
- Сабрина Карпентер
- Джастин Тимберлейк
Комментарии