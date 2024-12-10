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Самые популярные игры, сериалы и фильмы в 2024 году по количеству запросов в Google

«Фоллаут», «Сёгун» и Palworld — Google показал самые популярные запросы в 2024 году
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Поисковая система Google опубликовала топ самых популярных запросов 2024 года в разных категориях: лидерами стали комик Кэтт Уильямс, мультфильм «Головоломка 2» и сериал «Оленёнок».

В топ лучших сериалов также попала экранизация серии игр Fallout, а в списке геймерских проектов лидерство захватила головоломка Connections от New York Times.

Самые популярные игры по запросам Google в 2024 году:

  1. Connections
  2. Palworld
  3. Infinite Craft
  4. Sprunky
  5. Helldivers 2

Самые популярные фильмы по запросам Google в 2024 году:

  1. «Головоломка 2»
  2. «Дэдпул и Росомаха»
  3. «Солтбёрн»
  4. «Битлджус Битлджус»
  5. «Дюна 2»

Самые популярные сериалы по запросам Google в 2024 году:

  1. «Оленёнок»
  2. «Фоллаут»
  3. «Дом дракона»
  4. «Хираманди: Блеск бриллиантов»
  5. «Сёгун»

Самые популярные актёры по запросам Google в 2024 году:

  1. Кэтт Уильямс
  2. Паван Кальян
  3. Адам Броди
  4. Элла Пернелл
  5. Хина Хан

Самые популярные музыканты по запросам Google в 2024 году:

  1. P. Diddy
  2. Usher
  3. Linkin Park
  4. Сабрина Карпентер
  5. Джастин Тимберлейк
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