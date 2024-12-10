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Вышел большой трейлер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди

Вышел большой трейлер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди
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Кинокомпания A24 опубликовала полноценный трейлер фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди. Премьера фильма состоится 20 декабря в мировых кинотеатрах, лента также наверняка доберётся и до России.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями. В ленте также сыграли Гай Пирс («Помни») и Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»).

На прошедшем Венецианском кинофестивале драма с Эдрианом Броуди завоевала «Серебряного льва» за режиссуру картины. Многие критики сравнивают фильм с «Пианистом», получившим в итоге всемирное признание. Недавно лента получила семь номинаций на «Золотой глобус», сейчас ей предрекают большой успех на грядущем «Оскаре».

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