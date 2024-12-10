Боевик Levon Cade с Джейсоном Стэйтемом выйдет в России 27 марта 2025 года

Новый фильм с Джейсоном Стэйтемом под названием Levon Cade («Левон Кейд») покажут в российских кинотеатрах — это подтвердила компания Global Film. Премьера боевика намечена на 27 марта 2025 года.

Сюжет картины основан на серии книг о Левоне Кейде, специалисте по тайным операциям, который отправляется на поиски дочери своего руководителя.

Режиссёром «Левона Кейда» стал Дэвид Эйр, ранее работавший над другим боевиком со Стэйтемом — фильмом «Пчеловод». В съёмках новой ленты также приняли участие Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Майкл Пенья («Человек-муравей») и Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола»).