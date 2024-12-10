Юра Борисов вошёл в список главных открытий года в кино по версии IndieWire

Авторитетный портал IndieWire представил список актёров, которые стали известны широкой публике в этом году. Первым в материале упомянут российский актёр Юра Борисов, сыгравший роль охранника Игоря в фильме «Анора».

Помимо Борисова, издание считает открытием года Наоми Скотт («Улыбка 2»), Джессику Ганнинг (сериал «Оленёнок»), Фреда Хекинджера («Гладиатор 2»), Анну Саваи («Сёгун») и других. Всего в топ вошли 25 человек.

Ранее Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», а также получил награду за роль в «Аноре» от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.