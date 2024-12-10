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Главные открытия 2024 года в кино по версии IndieWire

Юра Борисов вошёл в список главных открытий года в кино по версии IndieWire
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Авторитетный портал IndieWire представил список актёров, которые стали известны широкой публике в этом году. Первым в материале упомянут российский актёр Юра Борисов, сыгравший роль охранника Игоря в фильме «Анора».

Помимо Борисова, издание считает открытием года Наоми Скотт («Улыбка 2»), Джессику Ганнинг (сериал «Оленёнок»), Фреда Хекинджера («Гладиатор 2»), Анну Саваи («Сёгун») и других. Всего в топ вошли 25 человек.

Ранее Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», а также получил награду за роль в «Аноре» от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.

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