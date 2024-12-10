Фильмов про злодеев из «Человека-паука» больше не будет: Sony «убила» их

Компания Sony больше не планирует выпускать спин-оффы про злодеев из вселенной «Человека-паука» после релиза «Крейвена-охотника». Об этом сообщает издание TheWrap.

По данным издания, вместо новых фильмов Sony сосредоточится на «Человеке-пауке 4», мультфильме «За пределами вселенных» и проекте «Человек-паук: Нуар», действие которого будет происходить в 1930-х.

«Крейвен-охотник» выйдет в мировом прокате 13 декабря, а в кинотеатрах России — 21 декабря. Фильм расскажет об одном из главных соперников Питера Паркера. Несколько дней назад режиссёр «Крейвена» отмечал, что у него есть планы на вторую часть в случае успеха.