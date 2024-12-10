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Новый трейлер российского MMO-шутера PIONER — игра выйдет в 2025 году

Новый трейлер российского MMO-шутера PIONER — игра выйдет в 2025 году
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Разработчики MMO-шутера PIONER из российской студии GFA GAMES представили новый большой трейлер игры. Релиз проекта ожидается в 2025 году.

PIONER — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на регионы различных размеров.

Видео доступно в группе PIONER во «ВКонтакте. Права на видео принадлежат GFA GAMES.

Страница PIONER также появилась в сервисе Steam — игру уже можно добавить в желаемое. Точная дата релиза пока неизвестна: изначально проект планировали выпустить в 2024-м, но потом перенесли на 2025 год.

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