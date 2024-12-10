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На Twitch стали доступны пользовательские и общие итоги 2024 года

На Twitch стали доступны пользовательские и общие итоги 2024 года
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Стриминговый сервис Twitch открыл страницу с итогами 2024 года для пользователей. На ней можно узнать, сколько часов вы провели за просмотром эфиров и за какими каналами следили последние 12 месяцев.

В специальном разделе любой пользователь может увидеть список любимых категорий и стримеров, а также количество сообщений в чате и число подаренных подписок.

Фото: Twitch

Одновременно с этим Twitch подвёл итоги для всей платформы. В 2024 году свои трансляции запускали более 21 млн человек, в том числе 9,5 млн новых стримеров. Самой популярной категорией стала GTA 5 (1,46 млрд часов просмотра), в региональных топах лидируют «Общение», VALORANT, «Мероприятия» и «Спорт».

Фото: Twitch

В число самых популярных тегов года вошли «чилл», «аниме» и «покемон», а играми года стали Helldivers 2, Fields of Mistria и Lethal Company.

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