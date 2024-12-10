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Патч 2.2 для Cyberpunk 2077 — покраска авто, продвинутый фоторежим и Джонни в твоей машине

Патч 2.2 для Cyberpunk 2077 — покраска авто, продвинутый фоторежим и Джонни в твоей машине
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Студия CD Projekt RED представила обновление 2.2 для Cyberpunk 2077. Разработчики обошлись без масштабных нововведений, но добавили в игру несколько интересных функций.

Теперь возможность покраски авто по ходу движения поддерживает больше машин и различных цветов. Теперь игрок может сканировать другие автомобили вокруг, чтобы скопировать понравившийся оттенок к себе. Новый цвет авто поможет уйти от полиции.

Джонни Сильверхенд теперь будет время от времени появляться в вашем автомобиле во время поездок. У героя Киану Ривза появятся новые диалоги, подходящие по ситуации.

Также CDPR улучшили фоторежим: теперь камерой стало легче управлять, а настройки освещения были расширены. Интерфейс для создания фото был почти полностью обновлён для удобства игроков.

Изменениям также подвергся редактор персонажей (добавлены новые причёски, импланты и так далее). Более мелкие изменения станут известны позже — их в рамках трансляции патча 2.2 решили не показывать.

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