Трейлер мультсериала «Приключения Пети и Волка» — премьера четвёртого сезона 16 декабря

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил новый трейлер мультсериала «Приключения Пети и Волка», посвящённый скорому старту четвёртого сезона. Новые серии начнут выходить 16 декабря.

В первом эпизоде продолжения Петя, потерявший память в конце третьего сезона, попробует помочь незнакомцу — его преследуют эринии, богини мести. Всего в рамках нового сезона выйдет 26 серий.

Видео доступно в группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Одновременно со стартом нового сезона на VK Play выйдет видеоигра по мультсериалу — квест «Петя и Волк: дело об артефакте приключений». Сейчас она уже доступна на мобильных устройствах.