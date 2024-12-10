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Трейлер мультсериала «Приключения Пети и Волка» — премьера четвёртого сезона 16 декабря

Трейлер мультсериала «Приключения Пети и Волка» — премьера четвёртого сезона 16 декабря
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Онлайн-кинотеатр Okko выпустил новый трейлер мультсериала «Приключения Пети и Волка», посвящённый скорому старту четвёртого сезона. Новые серии начнут выходить 16 декабря.

В первом эпизоде продолжения Петя, потерявший память в конце третьего сезона, попробует помочь незнакомцу — его преследуют эринии, богини мести. Всего в рамках нового сезона выйдет 26 серий.

Видео доступно в группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Одновременно со стартом нового сезона на VK Play выйдет видеоигра по мультсериалу — квест «Петя и Волк: дело об артефакте приключений». Сейчас она уже доступна на мобильных устройствах.

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