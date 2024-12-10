По «Знакомству с родителями» снимут новый фильм — с Беном Стиллером и Робертом де Ниро

Как сообщает издание Deadline, кинокомпания Tribeca начала работу над новой частью серии «Знакомство с родителями». Звёзды оригинальной трилогии Бен Стиллер, Роберт Де Ниро, Тери Поло и Блайт Даннер уже ведут переговоры о возвращении во франшизу.

Сейчас производство ленты находится на ранней стадии — сценарий пишет Джон Гамбург, автор предыдущих фильмов в серии. О чём именно расскажет будущая лента и как она будет связана с предыдущими картинами, неизвестно.

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. К своему невезению, герой выясняет, что отец семейства — отставной сотрудник ЦРУ, который решает устроить молодому человеку тест на прочность. Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В общей сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате.