Шэдоу против всех: появился первый отрывок из фильма «Соник в кино 3»

Paramount Pictures опубликовала первый отрывок из фильма «Соник в кино 3». На нём показали, как Шэдоу встречается с Соником, Тейлзом и Наклзом. Между персонажами завязывается битва, в которой тёмный ёж с лёгкостью побеждает.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Как упоминалось выше, в триквеле Сонику предстоит столкнуться с Шэдоу (его озвучил Киану Ривз) — творением дедушки Роботника и сильнейшим существом на планете. Самого Роботника вновь сыграл Джим Керри.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 20 декабря. Ранее кинокомпания Paramount Pictures заявила о планах на четвёртую часть кинофраншизы — нового героя мельком покажут в конце триквела.