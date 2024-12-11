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В фильме «Счастливчик Гилмор 2» появится Эминем — премьера состоится в июле 2025 года

В фильме «Счастливчик Гилмор 2» появится Эминем — премьера состоится в июле 2025 года
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Адам Сэндлер недавно посетил шоу Дэна Патрика, в котором немного рассказал про вторую часть «Счастливчика Гилмора». Актёр подтвердил, что в ленте состоится камео легендарного рэпера Эминема. Его фото со съёмок проекта появлялись в Сети в ноябре этого года.

Сэндлер пошутил, что ему вообще не рекомендуется давать интервью о картине, поскольку из-за этого у него будут проблемы. Несмотря на это, актёр с радостью рассказал про Эминема.

Они будут кричать на меня, что бы я ни сделал, потому что они просили не давать никаких интервью. Я давно знаю Эминема, и он отличный парень. Он был чертовски забавным. Мы провели день с Эминемом, и мы просто снимали и снимали, и это было безумием.

А ещё Адам намекнул, что премьера фильма состоится в июле 2025 года. СМИ говорили про март или апрель.

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