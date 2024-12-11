Стала известна центральная сюжетная линия «Человека-паука 4» с Томом Холландом

В недавнем интервью Эми Паскаль, продюсер фильмов о Человеке-пауке, рассказала, вокруг чего будет строиться сюжет четвёртой части с Томом Холландом.

По словам Паскаль, которые, вероятно, очевидны, новая часть сфокусируется на том, как Питер Паркер решает отдавать все силы на борьбу с преступностью в роли Человека-паука и по минимуму заниматься собственной жизнью.

Нам приходится иметь дело с тем фактом, что он решил перестать быть Питером Паркером и сосредоточиться на том, чтобы быть Человеком-пауком, потому что быть Питером Паркером было слишком тяжело. Вот о чём расскажет этот фильм.

Скорее всего, Питер захочет ещё больше помогать простым жителям Нью-Йорка и вытаскивать их из разных бед. В том числе на формирование этого повлияла смерть его тёти Мэй в «Нет пути домой».

Снимет ленту Дестин Дэниел Креттон, поставивший картину «Шан-Чи и легенда десяти колец». Кинокомикс должен выйти в прокат 24 июля 2026 года.