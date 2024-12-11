Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Хроники Нарнии» Греты Гервиг стартуют в июле 2025 года

Съёмки фильма «Хроники Нарнии» Греты Гервиг стартуют в июле 2025 года
Комментарии

Как оказалось, съёмки фильма «Хроники Нарнии» Греты Гервиг сдвинули аж на полгода. Производство должны были начать 31 января 2025 года, но теперь они стартуют не раньше июля того же года.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.

Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж. Детали сюжета и полный актёрский состав ещё неизвестны. Все эти подробности станут известны позже.

Материалы по теме
Путь Марка Эйдельштейна: за три года актёр стал восходящей звездой России и Голливуда
Путь Марка Эйдельштейна: за три года актёр стал восходящей звездой России и Голливуда
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android