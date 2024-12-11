Съёмки фильма «Хроники Нарнии» Греты Гервиг стартуют в июле 2025 года

Как оказалось, съёмки фильма «Хроники Нарнии» Греты Гервиг сдвинули аж на полгода. Производство должны были начать 31 января 2025 года, но теперь они стартуют не раньше июля того же года.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.

Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж. Детали сюжета и полный актёрский состав ещё неизвестны. Все эти подробности станут известны позже.