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Начались съёмки фильма «Вольтрон» с Генри Кавиллом — лента основана на аниме-сериале

Начались съёмки фильма «Вольтрон» с Генри Кавиллом — лента основана на аниме-сериале
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Стартовал съёмочный процесс фильма «Вольтрон», основанного на популярном аниме-сериале. Сколько займёт производство, не сообщается, но это вряд ли будет быстро.

Известно, что в актёрском составе ленты числится Генри Кавилл, звезда «Ведьмака» и недавних фильмов Гая Ричи. Кавилл сыграет одну из ключевых ролей, но какую именно, не рассказывают.

Оригинальный сериал «Вольтрон» вышел в середине 1980-х и рассказывал о космических пилотах, которые управляют роботами, способными превращаться в единую боевую машину под названием Вольтрон. Всего шоу получило два сезона, второй завершился в 1985 году.

Режиссёром будущей экранизации выступит Роусон Маршалл Тербер. У проекта пока нет точной даты выхода.

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