Дахак и Лореноф вошли в состав Chimera по «Доте»
Организация Chimera Esports анонсировала состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.
В новый ростер вошли именитые русскоязычные киберспортсмены Айбек TA2000 Токаев, Артём Lorenof Мельник, Никита Daxak Кузьмин, Иван OneJey Живицкий и Никита Pantomem Балаганин. Тренировать состав будет Геннадий GuessWho Филатов.
Состав Chimera по «Доте»:
- Айбек TA2000 Токаев;
- Артём Lorenof Мельник;
- Никита Daxak Кузьмин;
- Иван OneJey Живицкий;
- Никита Pantomem Балаганин;
- Геннадий GuessWho Филатов (тренер).
До этого игроки поддержки OneJey и Pantomem представляли российскую L1GA TEAM, а TA2000 и Lorenof находились в инактиве Aurora Gaming.
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