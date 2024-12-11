Дахак и Лореноф вошли в состав Chimera по «Доте»

Организация Chimera Esports анонсировала состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

В новый ростер вошли именитые русскоязычные киберспортсмены Айбек TA2000 Токаев, Артём Lorenof Мельник, Никита Daxak Кузьмин, Иван OneJey Живицкий и Никита Pantomem Балаганин. Тренировать состав будет Геннадий GuessWho Филатов.

Состав Chimera по «Доте»:

Айбек TA2000 Токаев;

Артём Lorenof Мельник;

Никита Daxak Кузьмин;

Иван OneJey Живицкий;

Никита Pantomem Балаганин;

Геннадий GuessWho Филатов (тренер).

До этого игроки поддержки OneJey и Pantomem представляли российскую L1GA TEAM, а TA2000 и Lorenof находились в инактиве Aurora Gaming.