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Дахак и Лореноф вошли в состав Chimera по «Доте»

Дахак и Лореноф вошли в состав Chimera по «Доте»
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Организация Chimera Esports анонсировала состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

В новый ростер вошли именитые русскоязычные киберспортсмены Айбек TA2000 Токаев, Артём Lorenof Мельник, Никита Daxak Кузьмин, Иван OneJey Живицкий и Никита Pantomem Балаганин. Тренировать состав будет Геннадий GuessWho Филатов.

Состав Chimera по «Доте»:

  • Айбек TA2000 Токаев;
  • Артём Lorenof Мельник;
  • Никита Daxak Кузьмин;
  • Иван OneJey Живицкий;
  • Никита Pantomem Балаганин;
  • Геннадий GuessWho Филатов (тренер).

До этого игроки поддержки OneJey и Pantomem представляли российскую L1GA TEAM, а TA2000 и Lorenof находились в инактиве Aurora Gaming.

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