«Будем как Team Spirit из «Доты»: игрок состава Spirit по MLBB — о выступлении на M6

Игрок состава Team Spirit по Mobile Legends: Bang Bang Александр ONESHOT Шарков в послематчевом интервью специально для «Чемпионата» порассуждал на тему выступления команды в плей-офф топ-турнира M6 World Championship.
— В этом плей-офф вы не только надежда региона, но и надежда всего мира, так как вашей команде приходится бороться против семи азиатских коллективов. Как ощущения? Не чувствуешь из-за этого дополнительного давления?
— В том, что представители других регионов не прошли [в плей-офф], ничего удивительного нет. Дополнительного давления не чувствую.
— В 2021 году молодой состав Team Spirit по Dota 2 по нижней сетке дошёл до гранд-финала The International и занял первое место. Планируете повторить успех коллег?
— Да, повторить хочется. Будем как Team Spirit из «Доты». Только у нас не The International, а M6.
— Представим, что вы уже заняли первое место. На что ты в первую очередь потратишь заработанные призовые?
— Квартиру куплю.
— Против кого ты бы хотел сыграть в гранд-финале?
— Однозначно с Fnatic ONIC.
— Что бы ты хотел сказать фанатам, которые вас сейчас поддерживают?
— Всем спасибо, что не забываете про нас, болеете, даже после поражений поддерживаете нас дальше. Мы будем стараться!
На момент публикации Team Spirit противостоит команде Falcon Esports из Мьянмы в матче на вылет в рамках престижного чемпионата M6 World Championship по MLBB с призовым фондом $ 1 млн.