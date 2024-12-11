Российская Team Spirit прошла в топ-4 на ЧМ по MLBB

Российский состав Team Spirit по игре Mobile Legends: Bang Bang одержал вторую победу в плей-офф международного чемпионата M6 World Championship.

Во втором раунде нижней сетки команда из России встретилась с Falcon Esports из Мьянмы. «Драконы» уверенно обыграли оппонента, завершив серию со счётом 3:1 в свою пользу.

Эта победа позволяет Team Spirit гарантировать себе попадание как минимум в топ-4 ивента. Такого же результата из нашего региона достигал только ростер Deus Vult, за который выступал действующий костяк «драконов» на M5.

Чемпионат M6 проходит в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.