«Приятно видеть, что он живёт даже через 10 лет»: Нолан — о фильме «Интерстеллар»

Известный режиссёр Кристофер Нолан дал интервью изданию The Associated Press, в котором поговорил про фильм «Интерстеллар». Недавно ленте исполнилось 10 лет, и постановщик с радостью пересмотрел картину.

По словам Нолана, ему приятно видеть, что «Интерстеллар» привлекает людей даже спустя столько лет после своего выхода. Зрители, которые давно посмотрели фильм как в кинотеатрах на премьере, так и дома, всё равно пошли и посмотрели картину ещё раз в IMAX-формате, отметил режиссёр.

Я так рад такому приёму. Это действительно поражает, когда люди откликаются на твою работу. Но 10 лет спустя, когда приходят новые зрители и видят фильм так, каким мы изначально его планировали, на больших экранах IMAX… действительно приятно видеть, что лента продолжает жить.

Нолан отметил важность продолжать смотреть картины именно в кинотеатрах, особенно такие крупные, как «Интерстеллар», и ей подобные ленты.