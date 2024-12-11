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«Профессионал»: режиссёр фильма «Ёлки 11» — о турецком актёре Бураке Озчивите

«Профессионал»: режиссёр фильма «Ёлки 11» — о турецком актёре Бураке Озчивите
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Режиссёр фильма «Ёлки 11» Александр Карпиловский в интервью «Комсомольской правде» рассказал о работе над лентой с известным турецким актёром Бураком Озчивитом.

По словам Александра, Озчивит — профессионал с большой буквы, «не капризный и приятный человек».

Бурак Озчивит — настоящий профессионал. Вообще не капризный. В четыре утра прилетел, а в 9 часов мы уже начали снимать. Он почти не спал. У него был очень тяжёлый рабочий день, но он выдержал всё это стоически. Съёмки, интервью, фото, знакомства с поклонницами. Выдержал просто идеально. Он очень позитивный и профессиональный актёр. Пришёл, поработал, улетел.

Вместе с Бураком в ленте снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, Михаил Трухин и другие.

Премьера ленты состоится 19 декабря.

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