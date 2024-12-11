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Капитан Virtus.pro по Counter-Strike 2 был переведён в запас

Капитан Virtus.pro по Counter-Strike 2 был переведён в запас
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Капитан российского состава Virtus.pro Джами Jame Али по Counter-Strike 2 был переведён в запас клуба. Анонс состоялся на официальном сайте организации.

Как сообщается в анонсе, причиной для данного решения стали неудовлетворительные результаты команды на чемпионате Perfect World Shanghai Major 2024. Джейм был переведён в запас организации. Кто заменит его в активном ростере VP, пока неизвестно.

Состав VP по CS2 на данный момент:

  • Евгений FL1T Лебедев;
  • Пётр fame Болышев;
  • Давид n0rb3r7 Даниелян;
  • Денис electroNic Шарипов;
  • Павел PASHANOJ Легостаев (тренер).

На шанхайском мэйджоре Virtus.pro заняла 20-22-е место, выступив на одном уровне с такими командами, как Cloud9 и Rare Atom.

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