Актёра Василия Ливанова экстренно госпитализировали из-за тромба на руке

По данным Mash, народного артиста России Василия Ливанова срочно доставили в московскую больницу 7 декабря. Причиной госпитализации актёра стал тромб, закупоривший артерию на руке. Врачи экстренно провели операцию, удалив кровяной сгусток из поражённой артерии.

Сейчас, заявляют журналисты Mash, звезда советского «Шерлока Холмса» чувствует себя лучше. Его состояние стабильно.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.