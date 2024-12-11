Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёра Василия Ливанова экстренно госпитализировали из-за тромба на руке

Актёра Василия Ливанова экстренно госпитализировали из-за тромба на руке
Комментарии

По данным Mash, народного артиста России Василия Ливанова срочно доставили в московскую больницу 7 декабря. Причиной госпитализации актёра стал тромб, закупоривший артерию на руке. Врачи экстренно провели операцию, удалив кровяной сгусток из поражённой артерии.

Сейчас, заявляют журналисты Mash, звезда советского «Шерлока Холмса» чувствует себя лучше. Его состояние стабильно.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.

Материалы по теме
Путь Марка Эйдельштейна: за три года актёр стал восходящей звездой России и Голливуда
Путь Марка Эйдельштейна: за три года актёр стал восходящей звездой России и Голливуда
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android