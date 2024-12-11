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Эксперт назвал причину, по которой смартфоны взрываются

Эксперт назвал причину, по которой смартфоны взрываются
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В интервью изданию «Москва 24» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, по какой причине смартфоны могут взрываться.

По словам эксперта, основная причина взрывов смартфонов — некачественные комплектующие и неоригинальные зарядные блоки. Муртазин подчеркнул, что смартфоны сами по себе достаточно надёжны, но проблемы возникают при их неправильном использовании или ремонте.

По всей стране ежемесячно таких случаев десятки, это не большая проблема. У китайских производителей плюс-минус то же самое, но это происходит в меньших объёмах, мы видим одну-три истории максимум.

Муртазин предупредил, что использование неоригинальных зарядных устройств и эксплуатация телефонов с нарушением правил безопасности также могут привести к взрывам. Ещё эксперт поговорил про компенсацию при взрыве смартфона, всё зависит от конкретного случая. В большинстве инцидентов речь идёт о нарушении условий эксплуатации самим пользователем, а потому он не может рассчитывать на возмещение средств, подытожил эксперт.

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