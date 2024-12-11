Фильму «Крейвен-охотник» предрекают старт в $ 15 млн — хуже «Морбиуса» и «Мадам Паутины»

Уже 13 декабря в мировых кинотеатрах состоится премьера фильма «Крейвен-охотник» — новой картины в супергеройской киновселенной Sony. Лента расскажет историю становления одного из главных противников Человека-паука — русского эмигранта Сергея Кравинова в исполнении Аарона Тейлор-Джонсона.

Тем временем аналитики уже сделали неутешительные прогнозы — картина может стартовать в кинотеатрах США с результатом от $ 13 млн до $ 15 млн. Во многом столь небольшая сумма связана с рейтингом «18+» и уменьшенным охватом показов в стране.

Если прогноз подтвердится, то «Крейвен-охотник» продемонстрирует худший старт в истории супергеройской киновселенной Sony. Даже провальная «Мадам Паутина» запустилась с $ 15,3 млн, а «Морбиус» с Джаредом Лето собрал за первые выходные $ 39 млн. Ранее в Sony заявили, что не собираются продолжать франшизу злодеев Человека-паука, сфокусировавшись исключительно на самом Питере Паркере и сериале про Паучка с Николасом Кейджем.