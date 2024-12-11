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Сергей Жуков подал три иска, чтобы вернуть фильм «Руки Вверх!» на онлайн-площадки

Сергей Жуков подал три иска, чтобы вернуть фильм «Руки Вверх!» на онлайн-площадки
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Не утихает разбирательство, связанное с удалением фильма «Руки Вверх!» из онлайн-площадок из-за проблем с правами на песни «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая». Лидер коллектива Сергей Жуков уже назвал запрет на выпуск ленты незаконной, но он пошёл ещё дальше.

По данным СМИ, Жуков направил обращение в Следственный комитет с просьбой оказать ему содействие в разблокировке картины на онлайн-площадках.

Вдобавок к этому Сергей также подал в Арбитражный суд Москвы три иска к «Издательству Джем» о признании права на произведения, исполнения и фонограммы. Заседания по этим делам назначены на январь 2025 года.

Предварительной блокировки фильма в сервисах добился глава компании «Джем» Андрей Черкасов, который также требует выплаты компенсации за нарушение прав. От «Кинопоиска», к примеру, Черкасов хочет получить 10 млн рублей.

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