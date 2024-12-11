«Лучшая работа Тимоти Шаламе»: критики хвалят фильм «Никому не известный» про Боба Дилана

Уже 25 декабря в мировых кинотеатрах состоится премьера фильма «Никому не известный» с Тимоти Шаламе. Лента расскажет, как 19-летний музыкант приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант.

Критики уже посмотрели картину и опубликовали свои обзоры. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 73% журналистов рекомендуют ленту к просмотру: они хвалят актёрскую игру Шаламе, атмосферу 1960-х и умелое сочетание песен с повествованием. К недостаткам они отнесли недостаточное раскрытие персонажей, включая самого Боба Дилана, а также привычные жанровые тропы.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Никому не известный»

Джеймс Мэнголд снял достойный биографический фильм, который терпит неудачу в моменты больших успехов, но запечатлевает момент, когда музыка изменилась навсегда.

Шаламе, который использовал годы пандемии для подготовки к этому фильму, достигает со звуком чего-то близкого к волшебству.

«Никому не известный» превосходен благодаря тем, кто находится перед камерой или за ней. От актёрского состава до технических элементов и блестящей режиссуры Джеймса Мэнголда — это один из лучших фильмов года.

Времена, возможно, меняются, но «Никому не известный» следует привычным ритмам биографического фильма. Они не потрясают основы жанра так, как это делает его знаменитый герой.

Один из лучших фильмов 2024 года! Захватывающий, скромный и не боящийся продемонстрировать простой биографический фильм, который покорил меня до глубины души своим путешествием от акустики к электричеству. Это лучшая работа Тимоти Шаламе.