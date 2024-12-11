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Valve запустила продажи восстановленных Steam Deck OLED со скидкой в 20%

Valve запустила продажи восстановленных Steam Deck OLED со скидкой в 20%
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В середине декабря компания Valve запустила в продажу восстановленный Steam Deck OLED. Отремонтированный портативный ПК продают примерно на 20% дешевле его стартовой цены — в США стоимость составляет $ 439 вместо $ 549 за версию на 512 ГБ.

Как и в случае с базовой версией Steam Deck, восстановленные OLED-модели соответствуют по функционалу абсолютно новым устройствам и проходят 100 предварительных тестов, подтверждающие их исправность. В компании также дают годовую гарантию на устройство, отмечая, что восстановленный ПК может иметь «незначительные косметические дефекты».

Впервые продажи восстановленных Steam Deck начались в августе 2023 года — за несколько месяцев до выхода OLED-версии. В Valve отмечают, что у пересобранных моделей есть лишь некоторые внешние дефекты, которые не влияют на работоспособность устройства.

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