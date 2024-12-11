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Фильм «Мятежники» с Ольгой Волковой выйдет в онлайне 15 декабря

Фильм «Мятежники» с Ольгой Волковой выйдет в онлайне 15 декабря
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Цифровая премьера фильма «Мятежники» о детях, которые вынуждены защищать свой интернат от сноса, состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Сюжет рассказывает, как в городке встаёт вопрос о сносе интерната для детей с ограниченными возможностями под строительство коммерческого комплекса. Но дети, для которых интернат стал родным домом благодаря директрисе, категорически с этим не согласны и невероятными способами встают на его защиту.

Народная артистка России Ольга Волкова, известная по «Папиным дочкам», исполнила в фильме роль директора интерната. Она призналась, что в кино редко говорят о детях, которые нуждаются в помощи.

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