Фильм «Мятежники» с Ольгой Волковой выйдет в онлайне 15 декабря

Цифровая премьера фильма «Мятежники» о детях, которые вынуждены защищать свой интернат от сноса, состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Сюжет рассказывает, как в городке встаёт вопрос о сносе интерната для детей с ограниченными возможностями под строительство коммерческого комплекса. Но дети, для которых интернат стал родным домом благодаря директрисе, категорически с этим не согласны и невероятными способами встают на его защиту.

Народная артистка России Ольга Волкова, известная по «Папиным дочкам», исполнила в фильме роль директора интерната. Она призналась, что в кино редко говорят о детях, которые нуждаются в помощи.