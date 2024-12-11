Звёзды «Друзей» собирались все вместе лишь единожды после окончания сериала

Актриса Лиза Кудроу поделилась грустным фактом о главных звёздах сериала «Друзья». Как оказалось, после окончания сериала шестеро актёров собирались все вместе лишь единожды — вплоть до выхода спецвыпуска «Друзья: Воссоединение» в 2021 году.

Кудроу не уточнила, когда это произошло, отметив лишь, что встреча была обычным ужином у кого-то из членов актёрского состава.

После окончания «Друзей» в 2004 году мы собирались вшестером всего один раз. Мы поужинали у кого-то из нас дома — тогда мы не чувствовали, что что-то упускаем.

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год — шоу продолжает пользоваться большой популярностью у зрителей и сейчас. После смерти Мэттью Перри интерес к проекту вновь увеличился: сама Кудроу решила пересмотреть сериал именно после трагедии.