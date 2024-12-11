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«Мне нужны деньги»: Джим Керри — о возвращении в кино после ухода на пенсию

«Мне нужны деньги»: Джим Керри — о возвращении в кино после ухода на пенсию
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В апреле 2022 года знаменитый канадский актёр Джим Керри объявил об уходе из кино. Звезда «Шоу Трумана», «Вечного сияния чистого разума» и «Эйса Вентуры» шутливо заявил, что вернётся лишь в том случае, если «ангелы принесут ему сценарий, написанный золотыми чернилами».

Спустя полтора года выходит новый фильм с артистом — Керри вновь сыграл злодея Роботника в фильме «Соник в кино 3». Как объяснил актёр, весной 2022 года он немного погорячился с выражением, ведь он просто обязан был вернуться к своей роли во франшизе. Кроме того, с тех пор он купил много вещей, и сейчас ему нужны деньги.

Те слова были преувеличением, да. Я вернулся во вселенную «Соника», потому что мне нужно было вновь сыграть гения. Знаете, с тех пор я купил много вещей и, честно говоря, мне нужны деньги.

Премьера «Соника в кино 3» в мировом прокате состоится 20 декабря. После этого Джим Керри наверняка появится и в других голливудских фильмах, включая потенциальное продолжение франшизы о синем еже.

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