Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На YouTube появилась автоматическая озвучка роликов на разные языки

На YouTube появилась автоматическая озвучка роликов на разные языки
Аудио-версия:
Комментарии

Видеохостинг YouTube запустил новую функцию — автоматический дубляж роликов на различные языки. Сейчас нововведение уже добралось до сотен тысяч каналов на платформе, которые так или иначе относятся к образовательному контенту.

Администрация сайта объяснила, как именно работает автоматический дубляж. Для работы нового функционала не нужны никакие действия со стороны авторов контента — YouTube автоматически сгенерирует дубляж во время загрузки ролика. Если качество озвучания не понравится создателю видео, то он может удалить дорожку в личном кабинете.

Сейчас автоматический дубляж генерирует озвучку с английского на французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский языки. Если ролик изначально выходит на одном из вышеперечисленных языков, то платформа создаст английский дубляж. Когда ролики на других языках можно будет посмотреть на русском, пока неизвестно.

Материалы по теме
YouTube запустил игровые итоги 2024 года для пользователей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android