На YouTube появилась автоматическая озвучка роликов на разные языки

Видеохостинг YouTube запустил новую функцию — автоматический дубляж роликов на различные языки. Сейчас нововведение уже добралось до сотен тысяч каналов на платформе, которые так или иначе относятся к образовательному контенту.

Администрация сайта объяснила, как именно работает автоматический дубляж. Для работы нового функционала не нужны никакие действия со стороны авторов контента — YouTube автоматически сгенерирует дубляж во время загрузки ролика. Если качество озвучания не понравится создателю видео, то он может удалить дорожку в личном кабинете.

Сейчас автоматический дубляж генерирует озвучку с английского на французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский языки. Если ролик изначально выходит на одном из вышеперечисленных языков, то платформа создаст английский дубляж. Когда ролики на других языках можно будет посмотреть на русском, пока неизвестно.