Авторы «Руки Вверх!» прокомментировали блокировку фильма в онлайн-кинотеатрах

В начале декабря разгорелся скандал, связанный с удалением фильма «Руки Вверх!» из онлайн-площадок из-за проблем с правами на песни «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая». Лидер коллектива Сергей Жуков уже назвал запрет на выпуск ленты незаконной и подал три судебных иска.

Редакция «Чемпионата» получила комментарии по поводу ситуации от создателей картины. В своём пресс-релизе авторы заявили, что судебное решение о блокировке картины на онлайн-платформах было принято в одностороннем порядке и по предъявлению фиктивных документов.

Хотим, чтобы все понимали, что на данный момент нет не только судебного решения, но даже и судебного иска в адрес создателей фильма о нарушении авторских прав. Решение судебной системы о блокировке проекта на онлайн-платформах, которое было принято в одностороннем порядке и по предъявлению фиктивных документов, создаёт опаснейший прецедент для всей индустрии и вызывает серьёзные опасения относительно злоупотребления правами и недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности.

Напомним, премьера ленты в кинотеатрах состоялась 10 октября 2024 года. За время проката лента собрала около 966 млн рублей, а премьера в онлайн-сервисах состоялась 28 ноября.