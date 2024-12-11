Опубликованы первые кадры со съёмок сказки «Морозко» — премьера в 2026 году

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала первые кадры со съёмок современной версии сказки «Морозко». На них оказались изображены различные локации и центральные герои истории.

Лента расскажет о лучших подругах Марфе и Насте, которым предстоит справляться не только со злой матерью, но и древней магией. Из-за последней в их деревне уже много лет не наступает зима. Девушкам удаётся преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести истинную любовь.

В актёрский состав вошли Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Светлана Колпакова, Артём Быстров, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев и другие. Кресло режиссёра занял Эдуард Бордуков («На острие», «Я буду жить»).

Премьера фильма состоится в 2026 году. Точная дата пока не раскрывается.

Первые кадры со съёмок

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»