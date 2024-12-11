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Звезда Marvel Джереми Реннер полностью смотрел только первых «Мстителей»

Звезда Marvel Джереми Реннер полностью смотрел только первых «Мстителей»
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Джереми Реннер пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора звезда проектов Marvel признался, что первые «Мстители» 2012 года стали единственным фильмом франшизы, который он полностью посмотрел.

Также актёр поделился, что не видел «Эру Альтрона» и «Войну бесконечности», а «Финал» посмотрел только наполовину. Напомним, в кинематографической вселенной Marvel Джереми Реннер исполнил роль Соколиного глаза.

Обе новые части «Мстителей» снимут братья Джо и Энтони Руссо, ранее снявшие четыре фильма для Marvel: «Капитана Америка» («Другая война», «Противостояние») и «Мстителей» («Война бесконечности» и «Финал»).

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.

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