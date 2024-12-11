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Финал баскетбольного сезона в Liga Pro: определится чемпион Интерактивной Суперлиги

Финал баскетбольного сезона в Liga Pro: определится чемпион Интерактивной Суперлиги
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13 декабря в прямом эфире завершится баскетбольный сезон 2024 года в Liga Pro: станет известно имя нового чемпиона «Финала четырёх» Интерактивной Суперлиги. Мероприятие, организованное РФБ и Liga Pro, является главным событием года в кибербаскетболе.

Сезон стартовал в январе, участие приняли 16 команд, закреплённых за игроками. Финальная часть проходит на симуляторе NBA 2K24 в формате «1 на 1». Полуфиналы идут до двух побед, финал и матч за третье место — до трёх. Трансляция будет доступна на страницах РФБ и Liga Pro.

Помимо решающих матчей, гостей ждёт торжественное закрытие сезона. Напомним, команда Liga Pro стала победителем первых Игр Будущего и призёром чемпионата России по баскетбольному двоеборью.

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