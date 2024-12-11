В Cyberpunk 2077 нашли отсылку на карточный хит Balatro

Разработчики инди-хита Balatro опубликовали в соцсети X (ранее Twitter) скриншот из Cyberpunk 2077. На нём видно, как игрок находит в какой-то локации граффити с изображением маскота карточного рогалика — улыбающегося джокера.

Ко всему прочему, пост прокомментировал официальный аккаунт Cyberpunk 2077, прикрепив изображение всё с тем же джокером.

Фото: CD Projekt RED

Напомним, 10 декабря студия CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 обновление версии 2.2. К примеру, авторы переработали редактор персонажей (добавлены новые причёски, импланты и так далее), улучшили фоторежим, а также добавили Джонни Сильверхенду новые диалоги, подходящие по ситуации.