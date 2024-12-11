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В Cyberpunk 2077 нашли отсылку на карточный хит Balatro

В Cyberpunk 2077 нашли отсылку на карточный хит Balatro
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Разработчики инди-хита Balatro опубликовали в соцсети X (ранее Twitter) скриншот из Cyberpunk 2077. На нём видно, как игрок находит в какой-то локации граффити с изображением маскота карточного рогалика — улыбающегося джокера.

Ко всему прочему, пост прокомментировал официальный аккаунт Cyberpunk 2077, прикрепив изображение всё с тем же джокером.

Фото: CD Projekt RED

Напомним, 10 декабря студия CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 обновление версии 2.2. К примеру, авторы переработали редактор персонажей (добавлены новые причёски, импланты и так далее), улучшили фоторежим, а также добавили Джонни Сильверхенду новые диалоги, подходящие по ситуации.

Больше подробностей
Патч 2.2 для Cyberpunk 2077 — покраска авто, продвинутый фоторежим и Джонни в твоей машине
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