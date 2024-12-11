Керри Team Spirit выиграл важный матч 1x1 «мид» на SF в рамках топ-турнира по Dota 2

Керри Team Spirit Алан Satanic Галлямов принял участие в переигровках на «миде» за посев в плей-офф топ-турнира ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

Стыковочный матч между Shopify Rebellion и Team Spirit игрался в формате один на один «мид» на герое Shadow Fiend. Несмотря на то что мидером российской команды является Денис Larl Сигитов, именно молодой Сатаник противостоял игроку второй позиции SR Эрину Yopaj Джасперу Ферреру.

После напряжённого 24-минутного сражения на центральной линии керри Team Spirit всё же удалось обыграть мидера североамериканского клуба. В итоге выступление в плей-офф «драконы» начнут с матча на вылет с Nigma Galaxy, а Shopify Rebellion — с Team Liquid.

Чемпионат ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Таиланде (Бангкок). В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.