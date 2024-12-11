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Состоялась премьера мультсериала «Студия сновидений» по «Головоломке» от Pixar

Состоялась премьера мультсериала «Студия сновидений» по «Головоломке» от Pixar
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11 декабря состоялась премьера мультсериала «Студия сновидений» по вселенной «Головоломки» от Pixar. В первый сезон шоу вошло четыре эпизода — все они уже доступны для просмотра в стриминговом сервисе Disney+.

«Студия сновидений» рассказывает о студии, которая работает в сознании Райли и снимает сны подростка. В спин-оффе вернутся многие персонажи из оригинальной дилогии Pixar: Радость, Печаль, Страх, Гнев, Брезгливость и другие герои.

Ранее компания выпустила вторую часть франшизы, которая стала самым кассовым анимационным проектом в истории. «Студия сновидений» станет уже третьим проектом во франшизе.

Что касается второго сезона мультсериала, то официально Pixar его пока ещё не анонсировала.

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