Второй сезон аниме по «Кастлвании» от Netflix выйдет 16 января — новый трейлер

Компания Netflix опубликовала новый трейлер второго сезона анимационного сериала Castlevania: Nocturne. Из ролика стало известно, что премьера продолжения состоится уже 16 января.

В шоу появится легендарный Алукард, который объединится с Рихтером Бельмонтом и его группой охотников на вампиров.

Напомним, мультсериал «Кастлвания» по мотивам Castlevania III: Dracula’s Curse 1989 года дебютировал на Netflix семь лет назад — шоу продержалось четыре сезона. В 2023 году сериал вернулся в новом формате — «Кастлвания: Ноктюрн», основой для которого стали две игры из 1990-х (Rondo of Blood и Symphony of the Night).