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BB и PV в верхней сетке, а Spirit в нижней — итоги групповой стадии ESL Bangkok по «Доте»

Завершилась групповая стадия престижного чемпионата ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

По итогам группового этапа ивент покинули такие команды, как BOOM Esports, Natus Vincere, Gaozu и beastcoast.

Итоги групп на ESL Bangkok по «Доте»

Группа A:

первое место: Team Falcons (Ближний Восток) — верхняя сетка и 480 EPT-очков;

второе место: AVULUS (Европа) — верхняя сетка;

третье место: Team Spirit (Россия) — нижняя сетка;

— нижняя сетка; четвёртое место: Shopify Rebellion (Северная Америка) — нижняя сетка;

пятое место: BOOM Esports (Филиппины) — вылет;

шестое место: Natus Vincere (Украина) — вылет.

Группа B:

первое место: PARIVISION (Россия) — верхняя сетка и 480 EPT-очков;

— верхняя сетка и 480 EPT-очков; второе место: BetBoom Team (Россия) — верхняя сетка;

— верхняя сетка; третье место: Nigma Galaxy (Ливан) — нижняя сетка;

четвёртое место: Team Liquid (Швеция) — нижняя сетка;

пятое место: Gaozu (Китай) — вылет;

шестое место: beastcoast (Перу) — вылет.

В итоге сетка плей-офф выглядит следующим образом:

Посев плей-офф ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 Фото: Liquipedia

Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Таиланде. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.