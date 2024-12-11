Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BB и PV в верхней сетке, а Spirit в нижней — итоги групповой стадии ESL Bangkok по «Доте»

BB и PV в верхней сетке, а Spirit в нижней — итоги групповой стадии ESL Bangkok по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершилась групповая стадия престижного чемпионата ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.
По итогам группового этапа ивент покинули такие команды, как BOOM Esports, Natus Vincere, Gaozu и beastcoast.

Итоги групп на ESL Bangkok по «Доте»

Группа A:

  • первое место: Team Falcons (Ближний Восток) — верхняя сетка и 480 EPT-очков;
  • второе место: AVULUS (Европа) — верхняя сетка;
  • третье место: Team Spirit (Россия) — нижняя сетка;
  • четвёртое место: Shopify Rebellion (Северная Америка) — нижняя сетка;
  • пятое место: BOOM Esports (Филиппины) — вылет;
  • шестое место: Natus Vincere (Украина) — вылет.

Группа B:

  • первое место: PARIVISION (Россия) — верхняя сетка и 480 EPT-очков;
  • второе место: BetBoom Team (Россия) — верхняя сетка;
  • третье место: Nigma Galaxy (Ливан) — нижняя сетка;
  • четвёртое место: Team Liquid (Швеция) — нижняя сетка;
  • пятое место: Gaozu (Китай) — вылет;
  • шестое место: beastcoast (Перу) — вылет.

В итоге сетка плей-офф выглядит следующим образом:

Посев плей-офф ESL One Bangkok 2024 по Dota 2

Посев плей-офф ESL One Bangkok 2024 по Dota 2

Фото: Liquipedia

Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Таиланде. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.

Материалы по теме
Керри Team Spirit выиграл важный матч 1x1 «мид» на SF в рамках топ-турнира по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android