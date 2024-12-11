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Расписание матчей ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 на 12 декабря (ЕСЛ Бангкок по Доте)

Расписание первого дня плей-офф ESL One Bangkok 2024 по Dota 2
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12 декабря начнётся основная стадия топ-турнира ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого дня плей-офф пройдут две best-of-3 серии в верхней сетке. Победители матчей окажутся в одном шаге от гранд-финала, а проигравшие упадут в нижнюю сетку.

Расписание игр ESL One Bangkok по «Доте» на 12 декабря, четверг:

  • 8:00. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия);
  • 11:30. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа).

Международный чемпионат ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит в период с 9 по 15 декабря в Таиланде. На турнире 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 20 940 EPT-очков.

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