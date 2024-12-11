Российский актёр Марк Эйдельштейн вошёл в топ самых стильных звёзд от NYT

Журналисты издания The New York Times опубликовали материал, в котором составили список из 63 самых стильных звёзд 2024 года. В топ также попал российский актёр Марк Эйдельштейн — звезда драматического фильма «Анора» Шона Бэйкера.

Те, кто не знает актёра в качестве звезды фильма «Анора», могут узнать его по другому признаку: его называют русским Тимоти Шаламе.

Авторы статьи отметили, что имена в списке расположены в произвольном порядке. Примечательно, что, помимо людей, в подборку также попали животные и даже неодушевлённые предметы.

Компанию Эйдельштейну в списке составили Ариана Гранде, Дэниел Крейг, Деми Мур, Бейонсе, Зендея, Леброн и Бронни Джеймсы, а также другие знаменитости.