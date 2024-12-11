Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский актёр Марк Эйдельштейн вошёл в топ самых стильных звёзд от NYT

Российский актёр Марк Эйдельштейн вошёл в топ самых стильных звёзд от NYT
Комментарии

Журналисты издания The New York Times опубликовали материал, в котором составили список из 63 самых стильных звёзд 2024 года. В топ также попал российский актёр Марк Эйдельштейн — звезда драматического фильма «Анора» Шона Бэйкера.

Те, кто не знает актёра в качестве звезды фильма «Анора», могут узнать его по другому признаку: его называют русским Тимоти Шаламе.

Авторы статьи отметили, что имена в списке расположены в произвольном порядке. Примечательно, что, помимо людей, в подборку также попали животные и даже неодушевлённые предметы.

Компанию Эйдельштейну в списке составили Ариана Гранде, Дэниел Крейг, Деми Мур, Бейонсе, Зендея, Леброн и Бронни Джеймсы, а также другие знаменитости.

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android