Вышел тизер мультфильма «Грузовички» в стиле «Тачек» — премьера в 2026 году

Кинопрокатчик «Вольга» опубликовал тизер детского мультфильма «Грузовички» в стиле «Тачек». В ролике показали главного героя и новогоднюю атмосферу в его карьере.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат «Вольге».

Анимационная картина расскажет о грузовичке-подростке Саня, который всю жизнь работает в карьере с родителями. В один день он случайно знакомится с городскими жителями: камазиком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьёзная угроза — проснувшийся вулкан в горах.

Премьера мультфильма в кинотеатрах России состоится 30 апреля 2026 года.