Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер мультфильма «Грузовички» в стиле «Тачек» — премьера в 2026 году

Вышел тизер мультфильма «Грузовички» в стиле «Тачек» — премьера в 2026 году
Комментарии

Кинопрокатчик «Вольга» опубликовал тизер детского мультфильма «Грузовички» в стиле «Тачек». В ролике показали главного героя и новогоднюю атмосферу в его карьере.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат «Вольге».

Анимационная картина расскажет о грузовичке-подростке Саня, который всю жизнь работает в карьере с родителями. В один день он случайно знакомится с городскими жителями: камазиком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьёзная угроза — проснувшийся вулкан в горах.

Премьера мультфильма в кинотеатрах России состоится 30 апреля 2026 года.

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android