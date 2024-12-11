На Netflix вышел сериал «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсии Маркеса

11 декабря в стриминговом сервисе Netflix стартовал сериал «Сто лет одиночества» по культовому роману Габриэля Гарсии Маркеса. В первый сезон вошло восемь эпизодов — они уже доступны для просмотра.

Ко всему прочему, проект получит и второй сезон, в который также войдёт восемь серий. Дата премьеры продолжения пока не раскрывается.

Сериал «Сто лет одиночества» адаптирует события оригинального произведения и расскажет о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Это будет испаноязычный сериал, сюжет которого будет посвящён членам большой семьи, страдающей от родового проклятия.

В сериале сыграли Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марк Гонсалес, Сюзанна Моралес и другие актёры. За производство шоу отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.