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Онлайн-кинотеатры в России планируют обязать получать прокатные удостоверения

Онлайн-кинотеатры в России планируют обязать получать прокатные удостоверения
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Истончики издания «Ведомости» сообщили, что в ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на показ контента. Отмечается, что данные поправки внеусут в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Внестри законопроект собирается группа депутатов и сенаторов, состоящая из Антона Горелкина, Сергея Боярского, Дмитрия Певцова и других. Источники издания также уточнили, что получение прокатных удостоверений будет распространяться не только на оригинальный контент стриминговых сервисов, но и на всю библиотеку лицензионных сериалов и фильмов.

Представители «Ведомостей» направили запрос в стриминговые сервисы «Иви», Okko, «Кинопоиск», Start, Premier и Kion, однако ответа пока не последовало.

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