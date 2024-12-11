Онлайн-кинотеатры в России планируют обязать получать прокатные удостоверения

Истончики издания «Ведомости» сообщили, что в ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на показ контента. Отмечается, что данные поправки внеусут в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Внестри законопроект собирается группа депутатов и сенаторов, состоящая из Антона Горелкина, Сергея Боярского, Дмитрия Певцова и других. Источники издания также уточнили, что получение прокатных удостоверений будет распространяться не только на оригинальный контент стриминговых сервисов, но и на всю библиотеку лицензионных сериалов и фильмов.

Представители «Ведомостей» направили запрос в стриминговые сервисы «Иви», Okko, «Кинопоиск», Start, Premier и Kion, однако ответа пока не последовало.