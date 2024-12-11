«Холоп 2» и «Бременские музыканты» — 10 самых кассовых фильмов 2024 года в России
Издание «Бюллетень кинопрокатчика» составило рейтинг из 10 самых кассовых фильмов 2024 года в России. Лидирующие позиции в топе заняли «Холоп 2» (3,842 млрд рублей), «Бременские музыканты» (3,035 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» (2,325 млрд рублей).
Единственным зарубежным фильмом в рейтинге стал «Дэдпул и Росомаха» (674 млн рублей), расположившийся на 10-й строчке.
Топ-10 самых кассовых фильмов 2024 года в России
- «Холоп 2» — 3,842 млрд рублей;
- «Бременские музыканты» — 3,035 млрд рублей;
- «Мастер и Маргарита» — 2,325 млрд рублей;
- «Лёд 3» — 1,855 млрд рублей
- «Сто лет тому вперёд» — 1,532 млрд рублей;
- «Огниво» — 1,185 млрд рублей;
- «Летучий корабль» — 1,120 млрд рублей;
- «Руки вверх!» — 963 млн рублей;
- «Огниво» — 787 млн рублей;
- «Дэдпул и Росомаха» — 674 млн рублей.
Малоероятно, что до конца года позиции в топе претерпят какие-либо изменения.
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