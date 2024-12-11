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«Холоп 2» и «Бременские музыканты» — 10 самых кассовых фильмов 2024 года в России

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» составило рейтинг из 10 самых кассовых фильмов 2024 года в России. Лидирующие позиции в топе заняли «Холоп 2» (3,842 млрд рублей), «Бременские музыканты» (3,035 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» (2,325 млрд рублей).

Единственным зарубежным фильмом в рейтинге стал «Дэдпул и Росомаха» (674 млн рублей), расположившийся на 10-й строчке.

Топ-10 самых кассовых фильмов 2024 года в России

«Холоп 2» — 3,842 млрд рублей; «Бременские музыканты» — 3,035 млрд рублей; «Мастер и Маргарита» — 2,325 млрд рублей; «Лёд 3» — 1,855 млрд рублей «Сто лет тому вперёд» — 1,532 млрд рублей; «Огниво» — 1,185 млрд рублей; «Летучий корабль» — 1,120 млрд рублей; «Руки вверх!» — 963 млн рублей; «Огниво» — 787 млн рублей; «Дэдпул и Росомаха» — 674 млн рублей.

Малоероятно, что до конца года позиции в топе претерпят какие-либо изменения.