Джим Керри сыграет в фильме «Гринч» только при одном условии

Легендарный Джим Керри («Тупой и ещё тупее», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных») пообщался с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора у актёра спросили, какого персонажа он хотел бы снова сыграть на большом экране снова.

По словам Керри, он желает вернуться к роли Гринча, однако только при условии того, что ему не придётся носить костюм на площадке. Вместо этого артист хочет, чтобы образ злобного похитителя Рождества был воссоздан с помощью компьютерной графики.

Если бы мы только могли вернуть Гринча… Дело в том, что во время съёмок я носил тонну грима и едва мог дышать. Это был крайне мучительный опыт. Я всё время думал о детях: «это ради детей. Это для детей. Это для детей». А теперь, с захватом движений и подобными современными технологиями, я мог бы чувствовать себя более свободно. В нашем мире возможно всё.

Премьера ленты «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли состоялась в 2000 году. Комедия получила неоднозначные отзывы от критиков.