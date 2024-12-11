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WhatsApp (Вотсапп) не работает и тормозит: не грузятся и не отправляются сообщения 11 декабря

WhatsApp столкнулся со сбоями в России и в мире
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Пользователи мессенджера WhatsApp 11 декабря стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые ошибки появились около 21:00 мск, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше.

Пользователи вотсапа отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых и вовсе не загружаются чаты и медиафайлы.

К 22:00 мск WhatsApp вернулся к работе в штатном режиме.
Число жалоб на работу WhatsApp за последнее время

Число жалоб на работу WhatsApp за последнее время

Фото: Downdetector

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись как российские пользователи, так и жители других стран. Судя по всему, сервис столкнулся с массовыми техническими неполадками.

Создатели WhatsApp пока не комментировали сбой в работе программы.

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