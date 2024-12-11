Звезда «Элвиса» Остин Батлер сыграет главную роль в новом «Американском психопате»

Как сообщает издание Deadline, режиссёр Лука Гуаданьино («Претенденты») нашёл исполнителя главной роли в фильме «Американский психопат». Им стал Остин Батлер — восходящая звезда Голливуда, наиболее известная по роли Элвиса Пресли в «Элвисе» и Фейд-Рауты Харконнена в «Дюне 2».

Сейчас у новой версии «Американского психопата» пока нет даты релиза, полноценного актёрского состава и других подробностей. Известно лишь, что сюжет ленты вновь адаптирует историю оригинального романа Брета Истона Эллиса и расскажет о банкире Патрике Бейтмане, который по ночам превращается в изощрённого убийцу.

По «Американскому психопату» ранее уже снимали экранизацию — фильм 2000 года с Кристианом Бэйлом в главной роли. Лента получила положительные отзывы от зрителей и критиков, собрав в прокате $ 34 млн.