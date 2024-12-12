Премьера пятого сезона мультсериала «Харли Квинн» состоится 16 января 2025 года

HBO Max опубликовал свежий трейлер пятого сезона мультсериала «Харли Квинн». В ролике назвали и точную дату премьеры сезона — 16 января 2025 года.
В трейлере показали Харли Квинн, Джокера, Супермена и других персонажей из комиксов DC, которые пытаются уживаться в этом шоу.
Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видо принадлежат HBO.
Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. Проект показывает жизнь героини с разных сторон: как с положительных, так и с отрицательных.
Первый сезон вышел в 2019 году, после чего проект получил ещё четыре сезона. Мультсериал в целом приняли очень тепло.