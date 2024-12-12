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Премьера пятого сезона мультсериала «Харли Квинн» состоится 16 января 2025 года

Премьера пятого сезона мультсериала «Харли Квинн» состоится 16 января 2025 года
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HBO Max опубликовал свежий трейлер пятого сезона мультсериала «Харли Квинн». В ролике назвали и точную дату премьеры сезона — 16 января 2025 года.

В трейлере показали Харли Квинн, Джокера, Супермена и других персонажей из комиксов DC, которые пытаются уживаться в этом шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видо принадлежат HBO.

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. Проект показывает жизнь героини с разных сторон: как с положительных, так и с отрицательных.

Первый сезон вышел в 2019 году, после чего проект получил ещё четыре сезона. Мультсериал в целом приняли очень тепло.

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